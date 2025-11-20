SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Day 1 Master CT TradingPro FULL AUTO
Ade Triani Mujiya Sari

Day 1 Master CT TradingPro FULL AUTO

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
30 (90.90%)
Loss Trade:
3 (9.09%)
Best Trade:
4.68 USD
Worst Trade:
-5.64 USD
Profitto lordo:
29.39 USD (1 066 pips)
Perdita lorda:
-6.75 USD (216 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (14.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
89.70%
Massimo carico di deposito:
79.77%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
23 (69.70%)
Short Trade:
10 (30.30%)
Fattore di profitto:
4.35
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.64 USD (1)
Crescita mensile:
72.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.64 USD (11.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.93% (5.64 USD)
Per equità:
33.93% (13.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 23
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 850
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.68 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.27 USD
Massima perdita consecutiva: -5.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.24 × 17
LQDLLC-Live02
0.44 × 327
LQDLtd-Live02
0.80 × 302
VantageInternational-Live 14
0.90 × 10
Exness-Real7
2.65 × 103
ICMarketsSC-Live11
3.20 × 5
Exness-Real6
3.50 × 2
VantageInternational-Live 20
4.00 × 1
Swissquote-Live6
4.50 × 12
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Tickmill-Live02
6.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.20 16:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 10:59
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
