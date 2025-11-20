- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
30 (90.90%)
Loss Trade:
3 (9.09%)
Best Trade:
4.68 USD
Worst Trade:
-5.64 USD
Profitto lordo:
29.39 USD (1 066 pips)
Perdita lorda:
-6.75 USD (216 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (14.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
89.70%
Massimo carico di deposito:
79.77%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
23 (69.70%)
Short Trade:
10 (30.30%)
Fattore di profitto:
4.35
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.64 USD (1)
Crescita mensile:
72.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.64 USD (11.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.93% (5.64 USD)
Per equità:
33.93% (13.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|850
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.68 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.27 USD
Massima perdita consecutiva: -5.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
