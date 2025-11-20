- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
19 (70.37%)
Loss Trade:
8 (29.63%)
Best Trade:
34.01 USD
Worst Trade:
-49.00 USD
Profitto lordo:
314.24 USD (314 231 pips)
Perdita lorda:
-246.75 USD (243 777 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (128.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.98 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
71.10%
Massimo carico di deposito:
4.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
16 (59.26%)
Short Trade:
11 (40.74%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
16.54 USD
Perdita media:
-30.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-114.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.88 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.65 USD
Massimale:
114.88 USD (18.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.34% (115.25 USD)
Per equità:
2.68% (14.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|70K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.01 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +128.98 USD
Massima perdita consecutiva: -114.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
