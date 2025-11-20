SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Marche Noir Dominus
Allane Dimitri Inamo

EA Marche Noir Dominus

Allane Dimitri Inamo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -10%
RoboForex-Pro-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
2.16 USD
Worst Trade:
-23.03 USD
Profitto lordo:
11.09 USD (1 099 pips)
Perdita lorda:
-47.02 USD (4 700 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
8.09%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-1.71 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-9.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.06 USD (2)
Crescita mensile:
-10.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.93 USD
Massimale:
40.70 USD (11.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.26% (40.70 USD)
Per equità:
6.71% (22.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.16 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.77 USD
Massima perdita consecutiva: -23.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
EGlobal-Classic3
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 130
RoboForex-ECN-2
0.48 × 71
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 19
RoboForex-ECN
0.53 × 107
Exness-Real3
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live25
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 130
ICMarkets-Live18
1.00 × 2
Exness-Real
1.07 × 14
RoboForex-Pro-3
1.32 × 72
ICMarketsSC-Live22
1.63 × 19
ICMarketsSC-Live06
1.67 × 598
OctaFX-Real3
1.83 × 54
ICMarkets-Live09
2.24 × 314
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.30 × 159
Alpari-ECN1
2.40 × 5
RoboForex-Pro
2.70 × 50
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.20 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 10:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 10:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati