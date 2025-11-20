- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
2.16 USD
Worst Trade:
-23.03 USD
Profitto lordo:
11.09 USD (1 099 pips)
Perdita lorda:
-47.02 USD (4 700 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
8.09%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-1.71 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-9.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.06 USD (2)
Crescita mensile:
-10.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.93 USD
Massimale:
40.70 USD (11.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.26% (40.70 USD)
Per equità:
6.71% (22.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-36
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.16 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.77 USD
Massima perdita consecutiva: -23.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 130
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 71
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.53 × 107
|
Exness-Real3
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live25
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 130
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 2
|
Exness-Real
|1.07 × 14
|
RoboForex-Pro-3
|1.32 × 72
|
ICMarketsSC-Live22
|1.63 × 19
|
ICMarketsSC-Live06
|1.67 × 598
|
OctaFX-Real3
|1.83 × 54
|
ICMarkets-Live09
|2.24 × 314
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.30 × 159
|
Alpari-ECN1
|2.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|2.70 × 50
