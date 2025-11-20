- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
1 (11.11%)
Loss Trade:
8 (88.89%)
Best Trade:
0.39 USD
Worst Trade:
-21.08 USD
Profitto lordo:
0.39 USD (1 933 pips)
Perdita lorda:
-123.91 USD (123 906 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.39 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.74
Attività di trading:
44.37%
Massimo carico di deposito:
101.92%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-13.72 USD
Profitto medio:
0.39 USD
Perdita media:
-15.49 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-120.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.39 USD (7)
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.52 USD
Massimale:
123.52 USD (37.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.81% (123.52 USD)
Per equità:
19.22% (51.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|BTCUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-124
|BTCUSDm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-124K
|BTCUSDm
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Money Printer , No Emotional Trading , No Risk!
Let the numbers talk.
Non ci sono recensioni
