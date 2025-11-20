SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Happiness Maker
Salem Abdulla Ahmed Murshed Alremeithi

Happiness Maker

Salem Abdulla Ahmed Murshed Alremeithi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
Exness-MT5Real31
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
1 (11.11%)
Loss Trade:
8 (88.89%)
Best Trade:
0.39 USD
Worst Trade:
-21.08 USD
Profitto lordo:
0.39 USD (1 933 pips)
Perdita lorda:
-123.91 USD (123 906 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.39 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.74
Attività di trading:
44.37%
Massimo carico di deposito:
101.92%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-13.72 USD
Profitto medio:
0.39 USD
Perdita media:
-15.49 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-120.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.39 USD (7)
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.52 USD
Massimale:
123.52 USD (37.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.81% (123.52 USD)
Per equità:
19.22% (51.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 8
BTCUSDm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -124
BTCUSDm 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -124K
BTCUSDm 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.39 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +0.39 USD
Massima perdita consecutiva: -120.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Money Printer , No Emotional Trading , No Risk!

Let the numbers talk.

Non ci sono recensioni
2025.11.20 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 12:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 12:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Happiness Maker
60USD al mese
-38%
0
0
USD
203
USD
1
80%
9
11%
44%
0.00
-13.72
USD
38%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.