Trade:
43
Profit Trade:
33 (76.74%)
Loss Trade:
10 (23.26%)
Best Trade:
30.04 EUR
Worst Trade:
-14.82 EUR
Profitto lordo:
93.09 EUR (4 952 pips)
Perdita lorda:
-83.51 EUR (4 806 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (45.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
45.40 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
73.33%
Massimo carico di deposito:
32.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
21 (48.84%)
Short Trade:
22 (51.16%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.22 EUR
Profitto medio:
2.82 EUR
Perdita media:
-8.35 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-38.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-38.85 EUR (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.10 EUR
Massimale:
51.49 EUR (21.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.42% (51.49 EUR)
Per equità:
14.60% (28.27 EUR)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.04 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +45.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|4.59 × 1452
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
