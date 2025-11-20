- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
16.90 USD
Worst Trade:
-2.03 USD
Profitto lordo:
101.65 USD (1 663 pips)
Perdita lorda:
-3.66 USD (287 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (101.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.65 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
76.40%
Massimo carico di deposito:
31.27%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
26.77
Long Trade:
1 (7.69%)
Short Trade:
12 (92.31%)
Fattore di profitto:
27.77
Profitto previsto:
7.54 USD
Profitto medio:
9.24 USD
Perdita media:
-1.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.66 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.66 USD
Massimale:
3.66 USD (9.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.15% (3.66 USD)
Per equità:
2.59% (0.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|98
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.4K
|EURUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.90 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +101.65 USD
Massima perdita consecutiva: -3.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real8
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.15 × 41
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 39
|
Ava-Real 3
|0.17 × 6
