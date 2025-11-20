SegnaliSezioni
Lars Kirchknopf

Tickmill Pips Maker

Lars Kirchknopf
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.93 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
3.48 EUR (42 608 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
9 (3.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.48 EUR (9)
Indice di Sharpe:
1.37
Attività di trading:
77.98%
Massimo carico di deposito:
20.62%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.39 EUR
Profitto medio:
0.39 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
3.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.35% (5.51 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 43K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.93 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Kein Martingale!
Non ci sono recensioni
2025.11.24 10:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.20 08:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 08:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
