- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
72 (65.45%)
Loss Trade:
38 (34.55%)
Best Trade:
123.30 USD
Worst Trade:
-178.43 USD
Profitto lordo:
3 067.14 USD (65 536 pips)
Perdita lorda:
-1 861.47 USD (33 117 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (296.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
437.07 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
97.93%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
61 (55.45%)
Short Trade:
49 (44.55%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
10.96 USD
Profitto medio:
42.60 USD
Perdita media:
-48.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-166.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-291.28 USD (2)
Crescita mensile:
27.06%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.33 USD
Massimale:
383.73 USD (12.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (383.73 USD)
Per equità:
10.26% (329.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDi
|103
|GBPUSDi
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDi
|1.2K
|GBPUSDi
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDi
|33K
|GBPUSDi
|-106
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +123.30 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +296.35 USD
Massima perdita consecutiva: -166.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
1 Shoot Gold TP SL
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
60%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
7
34%
110
65%
98%
1.64
10.96
USD
USD
12%
1:500