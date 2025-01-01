SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

Golden Nuggets
Crescita
630%
Abbonati
24
Settimane
27
Trade
605
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.80
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 530%
Abbonati
118
Settimane
49
Trade
1574
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.82
DD massimo
33%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
501%
Abbonati
21
Settimane
126
Trade
1196
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.60
DD massimo
26%
NoPain MT5
Crescita
1 616%
Abbonati
76
Settimane
212
Trade
5517
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
OnlyUJ
Crescita
231%
Abbonati
11
Settimane
71
Trade
434
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.31
DD massimo
17%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
510%
Abbonati
15
Settimane
82
Trade
587
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.29
DD massimo
34%
Deux ex machina
Crescita
5 174%
Abbonati
4
Settimane
236
Trade
1450
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 827%
Abbonati
40
Settimane
155
Trade
599
Vincita
79%
Fattore di profitto
4.38
DD massimo
27%
Daily Gold Sniper
Crescita
605%
Abbonati
18
Settimane
43
Trade
139
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.15
DD massimo
34%
Scalp IC Markets MT5
Crescita
624%
Abbonati
7
Settimane
206
Trade
1966
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.74
DD massimo
33%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2244 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.