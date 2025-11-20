- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
17 (94.44%)
Loss Trade:
1 (5.56%)
Best Trade:
0.47 USD
Worst Trade:
-0.25 USD
Profitto lordo:
2.97 USD (2 946 pips)
Perdita lorda:
-0.25 USD (242 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.93 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.12
Attività di trading:
1.99%
Massimo carico di deposito:
20.40%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
10.88
Long Trade:
4 (22.22%)
Short Trade:
14 (77.78%)
Fattore di profitto:
11.88
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
0.17 USD
Perdita media:
-0.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.25 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.25 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (0.25 USD)
Per equità:
2.39% (2.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gold Expert Advisor
"Investing involves risk; investors should study the information before making a decision."
Non ci sono recensioni
