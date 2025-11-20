SegnaliSezioni
Jie Li

TMGM183

Jie Li
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
35 (23.64%)
Loss Trade:
113 (76.35%)
Best Trade:
76.59 USD
Worst Trade:
-25.53 USD
Profitto lordo:
622.23 USD (376 975 pips)
Perdita lorda:
-690.62 USD (511 378 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (68.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
23.95%
Massimo carico di deposito:
14.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
75 (50.68%)
Short Trade:
73 (49.32%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
17.78 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-60.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.42 USD (9)
Crescita mensile:
-45.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.39 USD
Massimale:
203.88 USD (83.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.98% (157.49 USD)
Per equità:
6.48% (11.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 100
BTCUSD 23
USDJPY 17
EURUSD 4
GBPJPY 3
GBPUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -46
BTCUSD -29
USDJPY 2
EURUSD -12
GBPJPY -7
GBPUSD 24
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD -137K
USDJPY 354
EURUSD -12
GBPJPY -54
GBPUSD 225
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.59 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +68.01 USD
Massima perdita consecutiva: -60.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
Exness-Real17
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
2.50 × 2
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
20251120开始
Non ci sono recensioni
2025.11.21 22:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.20 11:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
