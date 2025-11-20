- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
35 (23.64%)
Loss Trade:
113 (76.35%)
Best Trade:
76.59 USD
Worst Trade:
-25.53 USD
Profitto lordo:
622.23 USD (376 975 pips)
Perdita lorda:
-690.62 USD (511 378 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (68.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
23.95%
Massimo carico di deposito:
14.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
75 (50.68%)
Short Trade:
73 (49.32%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
17.78 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-60.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.42 USD (9)
Crescita mensile:
-45.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.39 USD
Massimale:
203.88 USD (83.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.98% (157.49 USD)
Per equità:
6.48% (11.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|BTCUSD
|23
|USDJPY
|17
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-46
|BTCUSD
|-29
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-12
|GBPJPY
|-7
|GBPUSD
|24
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-137K
|USDJPY
|354
|EURUSD
|-12
|GBPJPY
|-54
|GBPUSD
|225
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.59 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +68.01 USD
Massima perdita consecutiva: -60.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 24
|11.00 × 2
20251120开始
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-46%
0
0
USD
USD
420
USD
USD
4
100%
148
23%
24%
0.90
-0.46
USD
USD
70%
1:500