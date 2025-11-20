- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
6.28 USD
Worst Trade:
-3.89 USD
Profitto lordo:
17.53 USD (1 748 pips)
Perdita lorda:
-3.89 USD (388 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (17.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.53 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
3.44%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
4.51
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.89 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.89 USD
Massimale:
3.89 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.80% (3.18 USD)
Per equità:
3.97% (15.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.28 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
3%
0
0
USD
USD
416
USD
USD
1
100%
11
90%
3%
4.50
1.24
USD
USD
4%
1:500