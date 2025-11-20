SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Compound
Arif Horiono

Compound

Arif Horiono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
XMGlobal-Real 42
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
2.71 USD
Worst Trade:
-1.01 USD
Profitto lordo:
8.52 USD (5 240 pips)
Perdita lorda:
-3.01 USD (3 009 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
19.10%
Massimo carico di deposito:
9.01%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-1.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.01 USD (1)
Crescita mensile:
28.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
1.01 USD (4.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.77% (1.01 USD)
Per equità:
6.68% (1.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro 2.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.71 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Compound
30USD al mese
28%
0
0
USD
25
USD
1
100%
8
62%
19%
2.83
0.69
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.