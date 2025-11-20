SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nexus Scalping BTC
Nguyen Thanh Truc

Nexus Scalping BTC

Nguyen Thanh Truc
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
115 (51.33%)
Loss Trade:
109 (48.66%)
Best Trade:
8.86 USD
Worst Trade:
-31.47 USD
Profitto lordo:
808.95 USD (4 044 595 pips)
Perdita lorda:
-1 408.77 USD (6 299 148 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (383.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
383.03 USD (53)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
39.54%
Massimo carico di deposito:
338.61%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
224
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
46 (20.54%)
Short Trade:
178 (79.46%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-2.68 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-12.92 USD
Massime perdite consecutive:
72 (-918.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-918.26 USD (72)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
599.82 USD
Massimale:
1 244.34 USD (101.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (959.91 USD)
Per equità:
78.48% (214.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -600
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -2.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.86 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 72
Massimo profitto consecutivo: +383.03 USD
Massima perdita consecutiva: -918.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


2025.11.21 23:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 23:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 23:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 22:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 20:11
Share of trading days is too low
2025.11.20 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 20:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 19:11
Share of trading days is too low
2025.11.20 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
