- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
115 (51.33%)
Loss Trade:
109 (48.66%)
Best Trade:
8.86 USD
Worst Trade:
-31.47 USD
Profitto lordo:
808.95 USD (4 044 595 pips)
Perdita lorda:
-1 408.77 USD (6 299 148 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (383.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
383.03 USD (53)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
39.54%
Massimo carico di deposito:
338.61%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
224
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
46 (20.54%)
Short Trade:
178 (79.46%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-2.68 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-12.92 USD
Massime perdite consecutive:
72 (-918.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-918.26 USD (72)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
599.82 USD
Massimale:
1 244.34 USD (101.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (959.91 USD)
Per equità:
78.48% (214.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|224
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|-600
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|-2.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.86 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 72
Massimo profitto consecutivo: +383.03 USD
Massima perdita consecutiva: -918.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
BTC Scalping
BTC Scalping
BTC Scalping
BTC Scalping
BTC Scalping
BTC Scalping
Non ci sono recensioni