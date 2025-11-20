- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
200.20 USD
Worst Trade:
-0.80 USD
Profitto lordo:
546.70 USD (5 464 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD (8 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (546.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
546.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
682.37
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
683.38
Profitto previsto:
109.18 USD
Profitto medio:
136.68 USD
Perdita media:
-0.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.80 USD (1)
Crescita mensile:
10.92%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.80 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|5.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.20 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +546.70 USD
Massima perdita consecutiva: -0.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "StraitsFutures-ATL Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni