- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
35 (76.08%)
Loss Trade:
11 (23.91%)
Best Trade:
35.15 USD
Worst Trade:
-13.10 USD
Profitto lordo:
300.63 USD (18 850 pips)
Perdita lorda:
-62.92 USD (6 178 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (167.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.80 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
36.18%
Massimo carico di deposito:
24.42%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
9.51
Long Trade:
22 (47.83%)
Short Trade:
24 (52.17%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
5.17 USD
Profitto medio:
8.59 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.00 USD (2)
Crescita mensile:
237.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.25 USD
Massimale:
25.00 USD (18.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.92% (25.00 USD)
Per equità:
2.58% (8.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|238
|BTCUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.15 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +167.80 USD
Massima perdita consecutiva: -14.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
