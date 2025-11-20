- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
23 (71.87%)
Loss Trade:
9 (28.13%)
Best Trade:
247.28 GBP
Worst Trade:
-213.98 GBP
Profitto lordo:
1 793.93 GBP (25 133 pips)
Perdita lorda:
-1 004.88 GBP (11 372 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (835.76 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
835.76 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
12 (37.50%)
Short Trade:
20 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
24.66 GBP
Profitto medio:
78.00 GBP
Perdita media:
-111.65 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-376.43 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-425.05 GBP (2)
Crescita mensile:
129.39%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
425.05 GBP (32.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +247.28 GBP
Worst Trade: -214 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +835.76 GBP
Massima perdita consecutiva: -376.43 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
Non ci sono recensioni