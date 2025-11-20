SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SERIOUS SIGNALZ
Edward Nosakhare Orhue

SERIOUS SIGNALZ

Edward Nosakhare Orhue
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
23 (71.87%)
Loss Trade:
9 (28.13%)
Best Trade:
247.28 GBP
Worst Trade:
-213.98 GBP
Profitto lordo:
1 793.93 GBP (25 133 pips)
Perdita lorda:
-1 004.88 GBP (11 372 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (835.76 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
835.76 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
12 (37.50%)
Short Trade:
20 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
24.66 GBP
Profitto medio:
78.00 GBP
Perdita media:
-111.65 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-376.43 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-425.05 GBP (2)
Crescita mensile:
129.39%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
425.05 GBP (32.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +247.28 GBP
Worst Trade: -214 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +835.76 GBP
Massima perdita consecutiva: -376.43 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
