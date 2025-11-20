- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1 321.00 JPY
Worst Trade:
0.00 JPY
Profitto lordo:
4 155.00 JPY (2 621 pips)
Perdita lorda:
0.00 JPY
Vincite massime consecutive:
7 (4 155.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
4 155.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
1.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (85.71%)
Short Trade:
1 (14.29%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
593.57 JPY
Profitto medio:
593.57 JPY
Perdita media:
0.00 JPY
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
0.00 JPY (0)
Crescita mensile:
25.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
0.00 JPY (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|10
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|1.7K
|USDJPY
|739
|XAUUSD
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 321.00 JPY
Worst Trade: -0 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4 155.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -0.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "bitcastle-LLC" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Panoramica della strategia
Questo segnale si basa sulle mie regole personali chiamate “Omega-Signal Drive”. Opero principalmente cross con JPY (come USDJPY ed EURJPY) ed evito valute esotiche ad alto rischio.
Logica di ingresso
- Vengono tradati solo segnali ad alta probabilità.
- Di norma utilizzo un rapporto rischio/rendimento fisso: SL 35 pips / TP 70 pips.
- Gli ingressi seguono regole meccaniche, senza decisioni emotive.
Uscita e discrezionalità
- Normalmente le posizioni vengono chiuse solo da SL (−35 pips) o TP (+70 pips).
- In situazioni particolari (news ad alto impatto, volatilità anomala, spread in forte aumento, movimenti di prezzo inattesi, ecc.) posso chiudere manualmente le operazioni prima dello SL/TP.
- Questa discrezionalità serve solo a ridurre il rischio o bloccare i profitti. Non allargo mai lo stop loss e non aumento le posizioni in perdita.
Gestione delle posizioni
- Massimo 2 posizioni aperte contemporaneamente.
- Nessun accumulo di più posizioni nella stessa direzione sullo stesso cross (i nuovi segnali nella stessa direzione vengono ignorati).
- Per controllare il rischio evito di avere contemporaneamente molte coppie fortemente correlate.
Gestione del rischio e del capitale
- Gli abbonati dovrebbero impostare la size in modo che una perdita (−35 pips) corrisponda circa all’1–2% del saldo.
- Un rischio maggiore può portare a forti drawdown o alla perdita totale del conto.
Note importanti
- Non è un sistema martingala o grid. Nessun mediamg down e nessun aggiustamento illimitato su posizioni perdenti.
- Ci saranno operazioni perdenti e periodi di drawdown.
- I risultati passati non garantiscono performance future. Iscrivetevi solo con denaro che potete permettervi di perdere.
