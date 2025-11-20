- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.88 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
21.48 USD (731 pips)
Perdita lorda:
-1.76 USD
Vincite massime consecutive:
13 (21.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.48 USD (13)
Indice di Sharpe:
9.25
Attività di trading:
64.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
29.88
Long Trade:
12 (92.31%)
Short Trade:
1 (7.69%)
Fattore di profitto:
12.20
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
1.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.66 USD
Massimale:
0.66 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.10% (7.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|GBPNZD
|3
|EURJPY
|3
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|GBPNZD
|4
|EURJPY
|5
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|153
|AUDNZD
|184
|GBPNZD
|178
|EURJPY
|165
|NZDCAD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +1.88 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.48 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|2.33 × 15
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FusionMarkets-Live
|2.73 × 266
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 380
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.92 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.64 × 286
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.91 × 330
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
