Trade:
352
Profit Trade:
244 (69.31%)
Loss Trade:
108 (30.68%)
Best Trade:
53.55 USD
Worst Trade:
-23.30 USD
Profitto lordo:
1 424.43 USD (19 041 pips)
Perdita lorda:
-698.78 USD (10 542 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (85.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.76%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
158
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
6.18
Long Trade:
168 (47.73%)
Short Trade:
184 (52.27%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
2.06 USD
Profitto medio:
5.84 USD
Perdita media:
-6.47 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-75.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.50 USD (6)
Crescita mensile:
179.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.50 USD (16.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.58% (117.50 USD)
Per equità:
22.18% (173.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|726
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +53.55 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +85.50 USD
Massima perdita consecutiva: -75.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
