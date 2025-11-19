SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend hs3
Yi Jian Feng

Trend hs3

Yi Jian Feng
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
59 (69.41%)
Loss Trade:
26 (30.59%)
Best Trade:
325.57 USD
Worst Trade:
-692.25 USD
Profitto lordo:
9 048.24 USD (1 482 640 pips)
Perdita lorda:
-5 943.35 USD (899 403 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 369.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 401.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
30 (35.29%)
Short Trade:
55 (64.71%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
36.53 USD
Profitto medio:
153.36 USD
Perdita media:
-228.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 365.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 365.71 USD (3)
Crescita mensile:
57.30%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 586.90 USD (18.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 39
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 1.5K
XAUUSDm 1.6K
US30m 119
USDJPYm 126
USTECm -98
JP225m -96
US500m 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 528K
XAUUSDm 76K
US30m 4.1K
USDJPYm 626
USTECm -24K
JP225m -2.3K
US500m 251
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +325.57 USD
Worst Trade: -692 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 369.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1 365.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
2025.11.19 23:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
