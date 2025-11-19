SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
59 (68.60%)
Loss Trade:
27 (31.40%)
Best Trade:
423.10 USD
Worst Trade:
-992.67 USD
Profitto lordo:
12 654.33 USD (1 475 476 pips)
Perdita lorda:
-8 590.80 USD (957 558 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 633.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 633.98 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
30 (34.88%)
Short Trade:
56 (65.12%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
47.25 USD
Profitto medio:
214.48 USD
Perdita media:
-318.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 928.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 928.87 USD (3)
Crescita mensile:
57.11%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 277.89 USD (15.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 40
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 2.1K
XAUUSDm 1.9K
US30m 207
USDJPYm 154
USTECm -131
JP225m -172
US500m 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 463K
XAUUSDm 75K
US30m 3.9K
USDJPYm 615
USTECm -23K
JP225m -3K
US500m 157
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +423.10 USD
Worst Trade: -993 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 633.98 USD
Massima perdita consecutiva: -1 928.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
2025.11.19 22:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.59% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.73% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
