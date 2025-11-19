- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
59 (68.60%)
Loss Trade:
27 (31.40%)
Best Trade:
423.10 USD
Worst Trade:
-992.67 USD
Profitto lordo:
12 654.33 USD (1 475 476 pips)
Perdita lorda:
-8 590.80 USD (957 558 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 633.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 633.98 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
30 (34.88%)
Short Trade:
56 (65.12%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
47.25 USD
Profitto medio:
214.48 USD
Perdita media:
-318.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 928.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 928.87 USD (3)
Crescita mensile:
57.11%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 277.89 USD (15.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|40
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|2.1K
|XAUUSDm
|1.9K
|US30m
|207
|USDJPYm
|154
|USTECm
|-131
|JP225m
|-172
|US500m
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|463K
|XAUUSDm
|75K
|US30m
|3.9K
|USDJPYm
|615
|USTECm
|-23K
|JP225m
|-3K
|US500m
|157
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +423.10 USD
Worst Trade: -993 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 633.98 USD
Massima perdita consecutiva: -1 928.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
Non ci sono recensioni