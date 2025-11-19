- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
62 (71.26%)
Loss Trade:
25 (28.74%)
Best Trade:
1 121.24 USD
Worst Trade:
-2 217.92 USD
Profitto lordo:
35 512.69 USD (1 603 865 pips)
Perdita lorda:
-18 566.12 USD (944 428 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (6 471.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 471.89 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
30 (34.48%)
Short Trade:
57 (65.52%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
194.79 USD
Profitto medio:
572.79 USD
Perdita media:
-742.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 396.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 396.73 USD (3)
Crescita mensile:
81.08%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 149.79 USD (14.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.40% (6 149.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|43
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|7.5K
|XAUUSDm
|8.8K
|US30m
|543
|USDJPYm
|331
|USTECm
|-314
|US500m
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|579K
|XAUUSDm
|96K
|US30m
|4.2K
|USDJPYm
|621
|USTECm
|-21K
|US500m
|444
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 121.24 USD
Worst Trade: -2 218 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6 471.89 USD
Massima perdita consecutiva: -4 396.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
81%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
2
90%
87
71%
100%
1.91
194.79
USD
USD
22%
1:200