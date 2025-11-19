SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend xj

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 103%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
197 (65.88%)
Loss Trade:
102 (34.11%)
Best Trade:
1 773.04 USD
Worst Trade:
-2 690.50 USD
Profitto lordo:
74 564.37 USD (4 512 509 pips)
Perdita lorda:
-53 824.80 USD (3 334 826 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9 638.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 638.44 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
59.41%
Massimo carico di deposito:
39.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
146 (48.83%)
Short Trade:
153 (51.17%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
69.36 USD
Profitto medio:
378.50 USD
Perdita media:
-527.69 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 833.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 276.13 USD (3)
Crescita mensile:
60.06%
Previsione annuale:
728.77%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 241.01 USD (10.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.99% (3 647.74 USD)
Per equità:
17.99% (2 297.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 142
XAUUSDm 106
USTECm 13
US500m 11
US30m 9
JP225m 7
USDJPYm 6
EURUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 13K
XAUUSDm 7K
USTECm -442
US500m -216
US30m 1.2K
JP225m -17
USDJPYm 258
EURUSDm -13
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 1.2M
XAUUSDm 11K
USTECm -6.8K
US500m -11K
US30m 11K
JP225m 1.2K
USDJPYm 349
EURUSDm -176
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 773.04 USD
Worst Trade: -2 691 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9 638.44 USD
Massima perdita consecutiva: -1 833.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Non ci sono recensioni
2025.12.12 20:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Share of trading days is too low
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 15.34% of days out of the 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of trading days is too low
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 22:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 21:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.36% of days out of the 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 21:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.57% of days out of the 168 days of the signal's entire lifetime.
