- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
197 (65.88%)
Loss Trade:
102 (34.11%)
Best Trade:
1 773.04 USD
Worst Trade:
-2 690.50 USD
Profitto lordo:
74 564.37 USD (4 512 509 pips)
Perdita lorda:
-53 824.80 USD (3 334 826 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9 638.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 638.44 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
59.41%
Massimo carico di deposito:
39.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
146 (48.83%)
Short Trade:
153 (51.17%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
69.36 USD
Profitto medio:
378.50 USD
Perdita media:
-527.69 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 833.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 276.13 USD (3)
Crescita mensile:
60.06%
Previsione annuale:
728.77%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 241.01 USD (10.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.99% (3 647.74 USD)
Per equità:
17.99% (2 297.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|142
|XAUUSDm
|106
|USTECm
|13
|US500m
|11
|US30m
|9
|JP225m
|7
|USDJPYm
|6
|EURUSDm
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|13K
|XAUUSDm
|7K
|USTECm
|-442
|US500m
|-216
|US30m
|1.2K
|JP225m
|-17
|USDJPYm
|258
|EURUSDm
|-13
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|1.2M
|XAUUSDm
|11K
|USTECm
|-6.8K
|US500m
|-11K
|US30m
|11K
|JP225m
|1.2K
|USDJPYm
|349
|EURUSDm
|-176
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
Non ci sono recensioni
