SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ArbXau v2
Luis Fernando Campos Machado

ArbXau v2

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 986
Profit Trade:
1 885 (47.29%)
Loss Trade:
2 101 (52.71%)
Best Trade:
31.36 UST
Worst Trade:
-31.70 UST
Profitto lordo:
14 565.97 UST (1 431 266 pips)
Perdita lorda:
-14 168.66 UST (1 363 490 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (47.44 UST)
Massimo profitto consecutivo:
304.74 UST (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
89.00%
Massimo carico di deposito:
8.74%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
3 417 (85.73%)
Short Trade:
569 (14.27%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.10 UST
Profitto medio:
7.73 UST
Perdita media:
-6.74 UST
Massime perdite consecutive:
41 (-335.55 UST)
Massima perdita consecutiva:
-335.55 UST (41)
Crescita mensile:
-14.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
350.72 UST
Massimale:
1 516.63 UST (72.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.27% (394.77 UST)
Per equità:
5.42% (116.31 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 3849
EURUSD+ 137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 294
EURUSD+ 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 58K
EURUSD+ 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.36 UST
Worst Trade: -32 UST
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +47.44 UST
Massima perdita consecutiva: -335.55 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 20:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 19:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 18:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 17:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ArbXau v2
300USD al mese
-10%
0
0
USD
1.8K
UST
8
99%
3 986
47%
89%
1.02
0.10
UST
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.