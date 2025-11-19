- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
33 (76.74%)
Loss Trade:
10 (23.26%)
Best Trade:
4.31 USD
Worst Trade:
-14.50 USD
Profitto lordo:
27.13 USD (2 702 pips)
Perdita lorda:
-16.16 USD (1 610 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.34%
Massimo carico di deposito:
2.14%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
39 (90.70%)
Short Trade:
4 (9.30%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.82 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.50 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.96 USD
Massimale:
14.50 USD (3.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.74% (14.50 USD)
Per equità:
2.77% (10.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.31 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.42 USD
Massima perdita consecutiva: -14.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 130
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 71
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.53 × 107
|
Exness-Real3
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live25
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 130
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 2
|
Exness-Real
|1.07 × 14
|
RoboForex-Pro-3
|1.32 × 72
|
ICMarketsSC-Live22
|1.63 × 19
|
ICMarketsSC-Live06
|1.67 × 598
|
OctaFX-Real3
|1.83 × 54
|
ICMarkets-Live09
|2.24 × 314
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.30 × 159
|
Alpari-ECN1
|2.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|2.70 × 50
Non ci sono recensioni
