- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
36 (85.71%)
Loss Trade:
6 (14.29%)
Best Trade:
28.39 USD
Worst Trade:
-13.49 USD
Profitto lordo:
295.83 USD (140 879 pips)
Perdita lorda:
-42.24 USD (21 119 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (122.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.94 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.34%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
11.09
Long Trade:
34 (80.95%)
Short Trade:
8 (19.05%)
Fattore di profitto:
7.00
Profitto previsto:
6.04 USD
Profitto medio:
8.22 USD
Perdita media:
-7.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.87 USD (2)
Crescita mensile:
9.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.87 USD
Massimale:
22.87 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (22.87 USD)
Per equità:
0.00% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|254
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|120K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.39 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +122.94 USD
Massima perdita consecutiva: -22.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|17.00 × 5
trade gols only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1500USD al mese
9%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
0%
42
85%
100%
7.00
6.04
USD
USD
1%
1:200