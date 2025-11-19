SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / From 50 to 5000
Vasil Kirilov

From 50 to 5000

Vasil Kirilov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 319%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
21 (67.74%)
Loss Trade:
10 (32.26%)
Best Trade:
29.75 EUR
Worst Trade:
-11.23 EUR
Profitto lordo:
216.92 EUR (25 479 pips)
Perdita lorda:
-57.63 EUR (6 848 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (62.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
110.58 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
17.85%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
18 (58.06%)
Short Trade:
13 (41.94%)
Fattore di profitto:
3.76
Profitto previsto:
5.14 EUR
Profitto medio:
10.33 EUR
Perdita media:
-5.76 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-13.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-18.41 EUR (2)
Crescita mensile:
318.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
28.38 EUR (36.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.02% (28.34 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
NAS100 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 181
NAS100 0
USDJPY 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
NAS100 -87
USDJPY 48
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.75 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.22 × 9
XM.COM-MT5
1.29 × 31
FPMarketsSC-Live
1.29 × 17
FusionMarkets-Live
2.80 × 4866
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.68 × 44
RoboForex-ECN
3.80 × 129
ICMarketsSC-MT5
4.27 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-2
7.02 × 921
ICMarketsSC-MT5-4
7.31 × 1449
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
57 più
Flipping 50€ to 5000€
Non ci sono recensioni
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 15:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
