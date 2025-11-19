- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
21 (67.74%)
Loss Trade:
10 (32.26%)
Best Trade:
29.75 EUR
Worst Trade:
-11.23 EUR
Profitto lordo:
216.92 EUR (25 479 pips)
Perdita lorda:
-57.63 EUR (6 848 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (62.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
110.58 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
17.85%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
18 (58.06%)
Short Trade:
13 (41.94%)
Fattore di profitto:
3.76
Profitto previsto:
5.14 EUR
Profitto medio:
10.33 EUR
Perdita media:
-5.76 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-13.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-18.41 EUR (2)
Crescita mensile:
318.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
28.38 EUR (36.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.02% (28.34 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|NAS100
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|181
|NAS100
|0
|USDJPY
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|NAS100
|-87
|USDJPY
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.75 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.77 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.22 × 9
|
XM.COM-MT5
|1.29 × 31
|
FPMarketsSC-Live
|1.29 × 17
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 4866
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.68 × 44
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 129
|
ICMarketsSC-MT5
|4.27 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.02 × 921
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.31 × 1449
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
Flipping 50€ to 5000€
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
319%
0
0
USD
USD
209
EUR
EUR
1
0%
31
67%
18%
3.76
5.14
EUR
EUR
36%
1:500