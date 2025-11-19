- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
876.72 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 443.43 USD (2 162 pips)
Perdita lorda:
-11.67 USD
Vincite massime consecutive:
5 (1 443.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 443.43 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.47%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
223.02
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
123.69
Profitto previsto:
288.69 USD
Profitto medio:
288.69 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
14.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.25 USD
Massimale:
6.42 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.27% (31.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|2
|XAUUSD+
|1
|GBPJPY+
|1
|EURJPY+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY+
|1.3K
|XAUUSD+
|12
|GBPJPY+
|35
|EURJPY+
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY+
|1.4K
|XAUUSD+
|184
|GBPJPY+
|190
|EURJPY+
|436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +876.72 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 443.43 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal powered by swingsync and rangetimer pro
https://www.mql5.com/en/market/product/147907?source=Site+Profile+Seller
https://www.mql5.com/en/market/product/147900?source=Site+Profile+Seller
https://www.mql5.com/en/market/product/147907?source=Site+Profile+Seller
https://www.mql5.com/en/market/product/147900?source=Site+Profile+Seller
