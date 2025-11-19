SegnaliSezioni
Cong Huan Tran

EA TrendFX

Cong Huan Tran
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 169%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
24 (48.00%)
Loss Trade:
26 (52.00%)
Best Trade:
25.65 USD
Worst Trade:
-8.95 USD
Profitto lordo:
185.74 USD (372 478 pips)
Perdita lorda:
-87.85 USD (229 721 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (37.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.97 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.63%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
30 (60.00%)
Short Trade:
20 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
7.74 USD
Perdita media:
-3.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-30.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.47 USD (11)
Crescita mensile:
168.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.47 USD
Massimale:
30.47 USD (52.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.53% (30.47 USD)
Per equità:
8.95% (15.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 15
BTCUSD 8
GBPJPY-VIP 4
EURAUD-VIP 4
GBPUSD-VIP 3
USDJPY-VIP 3
AUDUSD-VIP 3
EURUSD-VIP 3
GBPAUD-VIP 2
NZDUSD-VIP 2
EURJPY-VIP 1
USDCAD-VIP 1
EURCAD-VIP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP 51
BTCUSD 13
GBPJPY-VIP 1
EURAUD-VIP 8
GBPUSD-VIP -3
USDJPY-VIP 2
AUDUSD-VIP 8
EURUSD-VIP 2
GBPAUD-VIP 16
NZDUSD-VIP -6
EURJPY-VIP -2
USDCAD-VIP 2
EURCAD-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP 5.1K
BTCUSD 134K
GBPJPY-VIP 257
EURAUD-VIP 659
GBPUSD-VIP -298
USDJPY-VIP 226
AUDUSD-VIP 701
EURUSD-VIP 224
GBPAUD-VIP 1.7K
NZDUSD-VIP -137
EURJPY-VIP -165
USDCAD-VIP 136
EURCAD-VIP 804
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.65 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +37.90 USD
Massima perdita consecutiva: -30.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.19 14:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA TrendFX
30USD al mese
169%
0
0
USD
156
USD
1
0%
50
48%
100%
2.11
1.96
USD
53%
1:500
