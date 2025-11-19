- Crescita
Trade:
374
Profit Trade:
167 (44.65%)
Loss Trade:
207 (55.35%)
Best Trade:
44.95 USD
Worst Trade:
-22.10 USD
Profitto lordo:
513.03 USD (49 608 pips)
Perdita lorda:
-367.54 USD (35 146 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (53.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
51.36%
Massimo carico di deposito:
14.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
374
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
240 (64.17%)
Short Trade:
134 (35.83%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-1.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-10.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.68 USD (5)
Crescita mensile:
14.53%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.11 USD
Massimale:
66.68 USD (5.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.50% (66.68 USD)
Per equità:
41.85% (435.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|145
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.95 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.21 USD
Massima perdita consecutiva: -10.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
