I Komang Bayu Antara

SCALP 4SOUL

I Komang Bayu Antara
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 15%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
374
Profit Trade:
167 (44.65%)
Loss Trade:
207 (55.35%)
Best Trade:
44.95 USD
Worst Trade:
-22.10 USD
Profitto lordo:
513.03 USD (49 608 pips)
Perdita lorda:
-367.54 USD (35 146 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (53.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
51.36%
Massimo carico di deposito:
14.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
374
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
240 (64.17%)
Short Trade:
134 (35.83%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-1.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-10.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.68 USD (5)
Crescita mensile:
14.53%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.11 USD
Massimale:
66.68 USD (5.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.50% (66.68 USD)
Per equità:
41.85% (435.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 145
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.95 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.21 USD
Massima perdita consecutiva: -10.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 più
Gold Scalp
Non ci sono recensioni
2025.11.21 14:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 13:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.