- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
15.44 USD
Worst Trade:
-7.01 USD
Profitto lordo:
55.16 USD (1 173 pips)
Perdita lorda:
-11.93 USD (132 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (34.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.90 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
84.30%
Massimo carico di deposito:
160.84%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
5.52
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
10 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.62
Profitto previsto:
4.32 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-11.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.01 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.41 USD
Massimale:
7.83 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.26% (7.42 USD)
Per equità:
54.21% (120.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.44 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.90 USD
Massima perdita consecutiva: -7.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni