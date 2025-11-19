- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
12.09 USD
Worst Trade:
-3.07 USD
Profitto lordo:
21.74 USD (1 092 pips)
Perdita lorda:
-8.93 USD (852 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (21.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
11.57%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
2.56 USD
Profitto medio:
10.87 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.67 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
8.79 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.69% (8.79 USD)
Per equità:
0.32% (1.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|240
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.09 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.74 USD
Massima perdita consecutiva: -8.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.64 × 14
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29278
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
91 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
该信号为趋势突破交易，低回撤，高收益。
盈利全靠胜率高，仓位轻。
欢迎跟单合作。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
3%
0
0
USD
USD
513
USD
USD
1
100%
5
40%
12%
2.43
2.56
USD
USD
2%
1:500