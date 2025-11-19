- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 501
Profit Trade:
1 288 (85.80%)
Loss Trade:
213 (14.19%)
Best Trade:
62.59 USD
Worst Trade:
-74.60 USD
Profitto lordo:
4 148.80 USD (417 751 pips)
Perdita lorda:
-1 581.68 USD (158 622 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (295.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
303.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
867 (57.76%)
Short Trade:
634 (42.24%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-311.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.49 USD (8)
Crescita mensile:
0.64%
Previsione annuale:
7.75%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
481.01 USD (3.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.28% (483.81 USD)
Per equità:
0.07% (7.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|353
|AUDCHF
|283
|CADJPY
|227
|AUDCAD
|186
|EURUSD
|113
|USDCHF
|102
|EURCAD
|95
|NZDCAD
|82
|XAUUSD
|60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|624
|AUDCHF
|796
|CADJPY
|53
|AUDCAD
|805
|EURUSD
|63
|USDCHF
|74
|EURCAD
|51
|NZDCAD
|85
|XAUUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|94K
|AUDCHF
|64K
|CADJPY
|-12K
|AUDCAD
|77K
|EURUSD
|6.5K
|USDCHF
|5.6K
|EURCAD
|8.1K
|NZDCAD
|15K
|XAUUSD
|887
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.59 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +295.15 USD
Massima perdita consecutiva: -311.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.06 × 16
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 112
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 20
|
Exness-MT5Real5
|2.44 × 706
|
Exness-MT5Real12
|2.60 × 1301
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.50 × 2
|
Earnex-Trade
|3.66 × 285
|
RoboForex-ECN
|3.95 × 2846
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.33 × 73
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real3
|5.70 × 247
46 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
All Safe
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
127
87%
1 501
85%
100%
2.62
1.71
USD
USD
4%
1:30