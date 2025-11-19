SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / VUNAM PRO 2025
Do Co Viet

VUNAM PRO 2025

Do Co Viet
0 recensioni
Affidabilità
127 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 28%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 501
Profit Trade:
1 288 (85.80%)
Loss Trade:
213 (14.19%)
Best Trade:
62.59 USD
Worst Trade:
-74.60 USD
Profitto lordo:
4 148.80 USD (417 751 pips)
Perdita lorda:
-1 581.68 USD (158 622 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (295.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
303.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
867 (57.76%)
Short Trade:
634 (42.24%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-311.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.49 USD (8)
Crescita mensile:
0.64%
Previsione annuale:
7.75%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
481.01 USD (3.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.28% (483.81 USD)
Per equità:
0.07% (7.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 353
AUDCHF 283
CADJPY 227
AUDCAD 186
EURUSD 113
USDCHF 102
EURCAD 95
NZDCAD 82
XAUUSD 60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 624
AUDCHF 796
CADJPY 53
AUDCAD 805
EURUSD 63
USDCHF 74
EURCAD 51
NZDCAD 85
XAUUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 94K
AUDCHF 64K
CADJPY -12K
AUDCAD 77K
EURUSD 6.5K
USDCHF 5.6K
EURCAD 8.1K
NZDCAD 15K
XAUUSD 887
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.59 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +295.15 USD
Massima perdita consecutiva: -311.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.06 × 16
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 112
Exness-MT5Real7
1.70 × 20
Exness-MT5Real5
2.44 × 706
Exness-MT5Real12
2.60 × 1301
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.50 × 2
Earnex-Trade
3.66 × 285
RoboForex-ECN
3.95 × 2846
DooTechnology-Live
3.95 × 58
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.33 × 73
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real3
5.70 × 247
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VUNAM PRO 2025
30USD al mese
28%
0
0
USD
10K
USD
127
87%
1 501
85%
100%
2.62
1.71
USD
4%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.