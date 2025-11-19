SegnaliSezioni
Jonathan Ferreira Junior

Triad

Jonathan Ferreira Junior
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -36%
FotMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
85 (82.52%)
Loss Trade:
18 (17.48%)
Best Trade:
19.92 EUR
Worst Trade:
-16.66 EUR
Profitto lordo:
179.09 EUR (951 103 pips)
Perdita lorda:
-64.39 EUR (568 562 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (10.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.70 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
55 (53.40%)
Short Trade:
48 (46.60%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
2.11 EUR
Perdita media:
-3.58 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-8.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.03 EUR (2)
Crescita mensile:
-36.28%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.89 EUR
Massimale:
32.03 EUR (61.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.60% (32.03 EUR)
Per equità:
5.63% (23.49 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 30
EURUSD 23
GBPUSD 22
EURGBP 10
EURCHF 9
AUDCAD 6
GOLD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 55
EURUSD 18
GBPUSD 22
EURGBP 11
EURCHF 13
AUDCAD 4
GOLD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 376K
EURUSD 1.5K
GBPUSD 2.2K
EURGBP 855
EURCHF 199
AUDCAD 609
GOLD 697
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.92 EUR
Worst Trade: -17 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

As Melhores Negociações com nosso EA Triad, baixo risco permitindo iniciar com pouco investimento.
Non ci sono recensioni
2025.11.19 11:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Triad
30USD al mese
-36%
0
0
USD
417
EUR
2
72%
103
82%
100%
2.78
1.11
EUR
62%
1:500
Copia

