Bekir Demir

Chill Signal

Bekir Demir
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 42%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
62 (78.48%)
Loss Trade:
17 (21.52%)
Best Trade:
97.23 EUR
Worst Trade:
-74.28 EUR
Profitto lordo:
2 304.02 EUR (7 592 pips)
Perdita lorda:
-438.55 EUR (156 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (385.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
385.84 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
135.48%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
19.22
Long Trade:
28 (35.44%)
Short Trade:
51 (64.56%)
Fattore di profitto:
5.25
Profitto previsto:
23.61 EUR
Profitto medio:
37.16 EUR
Perdita media:
-25.80 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-34.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-82.86 EUR (2)
Crescita mensile:
41.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.08 EUR
Massimale:
97.05 EUR (1.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.44% (91.56 EUR)
Per equità:
10.70% (680.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 26
GBPUSD 26
EURUSD 19
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 362
GBPUSD 923
EURUSD 323
XAUUSD 533
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 401
GBPUSD 1.1K
EURUSD 451
XAUUSD 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +97.23 EUR
Worst Trade: -74 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +385.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -34.29 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.11 × 9
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
2.09 × 68
FPMarketsSC-Live
2.50 × 34
Darwinex-Live
2.87 × 124
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Valutrades-Live
3.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
3.49 × 39
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
3.94 × 206
FusionMarkets-Live
4.05 × 17008
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ValutradesSeychelles-Live
5.75 × 4
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
6.06 × 1234
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
58 più
Non ci sono recensioni
2025.11.19 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
