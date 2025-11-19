- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
62 (78.48%)
Loss Trade:
17 (21.52%)
Best Trade:
97.23 EUR
Worst Trade:
-74.28 EUR
Profitto lordo:
2 304.02 EUR (7 592 pips)
Perdita lorda:
-438.55 EUR (156 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (385.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
385.84 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
135.48%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
19.22
Long Trade:
28 (35.44%)
Short Trade:
51 (64.56%)
Fattore di profitto:
5.25
Profitto previsto:
23.61 EUR
Profitto medio:
37.16 EUR
Perdita media:
-25.80 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-34.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-82.86 EUR (2)
Crescita mensile:
41.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.08 EUR
Massimale:
97.05 EUR (1.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.44% (91.56 EUR)
Per equità:
10.70% (680.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|26
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|362
|GBPUSD
|923
|EURUSD
|323
|XAUUSD
|533
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|401
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|451
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +97.23 EUR
Worst Trade: -74 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +385.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -34.29 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
XM.COM-MT5
|2.09 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|2.50 × 34
|
Darwinex-Live
|2.87 × 124
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
Valutrades-Live
|3.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|3.49 × 39
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.94 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.05 × 17008
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.75 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.06 × 1234
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
58 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
6.4K
EUR
EUR
1
0%
79
78%
100%
5.25
23.61
EUR
EUR
11%
1:100