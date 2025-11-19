SegnaliSezioni
Sallom Alameddin Sallom

WinBig

Sallom Alameddin Sallom
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
Traze-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
675
Profit Trade:
456 (67.55%)
Loss Trade:
219 (32.44%)
Best Trade:
80.70 USD
Worst Trade:
-44.94 USD
Profitto lordo:
1 557.85 USD (69 001 900 pips)
Perdita lorda:
-1 426.88 USD (141 981 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (130.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
287.81 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
368 (54.52%)
Short Trade:
307 (45.48%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-90.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.29 USD (4)
Crescita mensile:
15.02%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.80 USD
Massimale:
488.89 USD (47.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.12% (488.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 332
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 160
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 90K
EURUSD 318
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.70 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +130.34 USD
Massima perdita consecutiva: -90.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Traze-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

High reward trades comes with high risk
leverage 1:500
Non ci sono recensioni
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 09:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
