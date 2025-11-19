- Crescita
Trade:
675
Profit Trade:
456 (67.55%)
Loss Trade:
219 (32.44%)
Best Trade:
80.70 USD
Worst Trade:
-44.94 USD
Profitto lordo:
1 557.85 USD (69 001 900 pips)
Perdita lorda:
-1 426.88 USD (141 981 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (130.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
287.81 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
368 (54.52%)
Short Trade:
307 (45.48%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-90.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.29 USD (4)
Crescita mensile:
15.02%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.80 USD
Massimale:
488.89 USD (47.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.12% (488.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|EURUSD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|160
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|90K
|EURUSD
|318
Best Trade: +80.70 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +130.34 USD
Massima perdita consecutiva: -90.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Traze-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
High reward trades comes with high risk
leverage 1:500
leverage 1:500
