- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
48 (78.68%)
Loss Trade:
13 (21.31%)
Best Trade:
112.34 USD
Worst Trade:
-65.99 USD
Profitto lordo:
745.11 USD (67 473 pips)
Perdita lorda:
-343.19 USD (27 961 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (409.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.19 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.16%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
36 (59.02%)
Short Trade:
25 (40.98%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
6.59 USD
Profitto medio:
15.52 USD
Perdita media:
-26.40 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-170.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.39 USD (5)
Crescita mensile:
74.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.35 USD
Massimale:
171.99 USD (17.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.68% (171.43 USD)
Per equità:
4.17% (25.13 USD)
Non rincorriamo profitti eccessivi, ma perseguiamo il valore intrinseco dell'oro e l'interesse composto stabile e continuo.
