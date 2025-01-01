Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 1 827%
- Abbonati
- 40
- Settimane
- 155
- Trade
- 599
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.38
- DD massimo
- 27%
- Crescita
- 1 530%
- Abbonati
- 118
- Settimane
- 49
- Trade
- 1574
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.82
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 5 170%
- Abbonati
- 4
- Settimane
- 236
- Trade
- 1448
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 510%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 82
- Trade
- 587
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.29
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 501%
- Abbonati
- 21
- Settimane
- 126
- Trade
- 1196
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.60
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 132%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 57
- Trade
- 187
- Vincita
- 83%
- Fattore di profitto
- 1.36
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 124%
- Abbonati
- 16
- Settimane
- 55
- Trade
- 537
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 2.14
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 614%
- Abbonati
- 76
- Settimane
- 212
- Trade
- 5515
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 592%
- Abbonati
- 17
- Settimane
- 43
- Trade
- 138
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.13
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 206%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 71
- Trade
- 433
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.27
- DD massimo
- 17%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.