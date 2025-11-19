SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI XPro Ethereum
Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum

Tran Vinh Vu
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 138%
Exness-MT5Real24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
197 (71.37%)
Loss Trade:
79 (28.62%)
Best Trade:
16.52 USD
Worst Trade:
-56.73 USD
Profitto lordo:
395.86 USD (273 874 pips)
Perdita lorda:
-303.02 USD (164 801 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (31.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.24 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.80%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
132
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
146 (52.90%)
Short Trade:
130 (47.10%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-48.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.73 USD (1)
Crescita mensile:
135.04%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.99 USD
Massimale:
91.70 USD (75.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.64% (86.21 USD)
Per equità:
2.41% (3.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 136
ETHUSDm 130
XAUUSDm 9
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm -12
ETHUSDm 96
XAUUSDm 9
BTCUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm -2.1K
ETHUSDm 96K
XAUUSDm 8.5K
BTCUSDm 7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.52 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.14 USD
Massima perdita consecutiva: -48.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI XPro Ethereum
30USD al mese
138%
0
0
USD
166
USD
13
95%
276
71%
99%
1.30
0.34
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.