- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
8.82 USD
Worst Trade:
-2.52 USD
Profitto lordo:
42.83 USD (318 pips)
Perdita lorda:
-4.55 USD (26 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (25.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
15.19
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.41
Profitto previsto:
2.94 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-1.52 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.52 USD (1)
Crescita mensile:
19.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.52 USD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|38
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|292
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.82 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.08 USD
Massima perdita consecutiva: -2.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
