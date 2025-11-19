- Crescita
Trade:
40
Profit Trade:
26 (65.00%)
Loss Trade:
14 (35.00%)
Best Trade:
62.55 USD
Worst Trade:
-17.88 USD
Profitto lordo:
301.56 USD (32 752 pips)
Perdita lorda:
-114.04 USD (7 950 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (144.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.24 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
0.17%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
10 secondi
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
21 (52.50%)
Short Trade:
19 (47.50%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
4.69 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-8.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.48 USD (2)
Crescita mensile:
48.58%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
51.30 USD (8.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.21% (51.30 USD)
Per equità:
0.05% (0.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.36 × 153
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
49%
0
0
USD
USD
574
USD
USD
2
2%
40
65%
0%
2.64
4.69
USD
USD
8%
1:100