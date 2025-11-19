- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
86 (79.62%)
Loss Trade:
22 (20.37%)
Best Trade:
33.12 USD
Worst Trade:
-14.13 USD
Profitto lordo:
356.08 USD (356 035 pips)
Perdita lorda:
-110.65 USD (110 661 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (151.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.83 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
66.41%
Massimo carico di deposito:
25.99%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
57 (52.78%)
Short Trade:
51 (47.22%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-5.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.55 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.71 USD (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.25% (51.71 USD)
Per equità:
2.80% (6.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|245
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|245K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.12 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +151.83 USD
Massima perdita consecutiva: -34.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
InfinoxLimited-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
TP or Sl
