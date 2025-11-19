- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
1.30 USD
Worst Trade:
-12.88 USD
Profitto lordo:
4.97 USD (554 pips)
Perdita lorda:
-32.69 USD (3 263 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.87 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
96.50%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
12 (75.00%)
Short Trade:
4 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-1.73 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-32.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.59 USD (4)
Crescita mensile:
-27.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.75 USD
Massimale:
32.62 USD (31.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
61.43% (46.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-28
|US500
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|US500
|69
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.30 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4.87 USD
Massima perdita consecutiva: -32.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|0.63 × 8
|
Exness-MT5Real3
|0.64 × 14
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.36 × 14
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 4323
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 191
