Huang Lei Ce Wong

BP500ets

Huang Lei Ce Wong
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
1.30 USD
Worst Trade:
-12.88 USD
Profitto lordo:
4.97 USD (554 pips)
Perdita lorda:
-32.69 USD (3 263 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.87 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
96.50%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
12 (75.00%)
Short Trade:
4 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-1.73 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-32.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.59 USD (4)
Crescita mensile:
-27.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.75 USD
Massimale:
32.62 USD (31.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
61.43% (46.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -28
US500 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.8K
US500 69
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.30 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4.87 USD
Massima perdita consecutiva: -32.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.63 × 8
Exness-MT5Real3
0.64 × 14
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.36 × 14
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 4323
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 191
91 più
2025.11.19 04:30
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.19 04:30
A large drawdown may occur on the account again
