Nguyen Thanh Truc

Nexus Crypto SC

Nguyen Thanh Truc
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
33 (78.57%)
Loss Trade:
9 (21.43%)
Best Trade:
12.97 USD
Worst Trade:
-28.09 USD
Profitto lordo:
362.36 USD (1 207 799 pips)
Perdita lorda:
-99.75 USD (332 502 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (130.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.69 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
55.88%
Massimo carico di deposito:
13.55%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
4.66
Long Trade:
17 (40.48%)
Short Trade:
25 (59.52%)
Fattore di profitto:
3.63
Profitto previsto:
6.25 USD
Profitto medio:
10.98 USD
Perdita media:
-11.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-35.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.37 USD (3)
Crescita mensile:
49.65%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.37 USD (7.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.21% (56.37 USD)
Per equità:
20.26% (131.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 263
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 875K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.97 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +130.69 USD
Massima perdita consecutiva: -35.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.11.19 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.