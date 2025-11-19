- Crescita
Trade:
92
Profit Trade:
66 (71.73%)
Loss Trade:
26 (28.26%)
Best Trade:
101.24 USD
Worst Trade:
-121.28 USD
Profitto lordo:
1 479.18 USD (1 479 216 pips)
Perdita lorda:
-1 243.03 USD (1 242 772 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (103.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
261.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
42 (45.65%)
Short Trade:
50 (54.35%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
22.41 USD
Perdita media:
-47.81 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-191.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.55 USD (2)
Crescita mensile:
22.32%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.95 USD
Massimale:
239.00 USD (18.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.58% (33.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|91
|GBPJPYm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|236
|GBPJPYm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|236K
|GBPJPYm
|-46
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.24 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +103.78 USD
Massima perdita consecutiva: -191.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Join Grup Telegram for information :
https://t.me/cent1000affiliate
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
98%
92
71%
100%
1.18
2.57
USD
USD
3%
1:200