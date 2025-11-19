- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
48.67 USD
Worst Trade:
-15.71 USD
Profitto lordo:
355.88 USD (355 869 pips)
Perdita lorda:
-47.81 USD (47 809 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (174.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
16.73
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
7.44
Profitto previsto:
18.12 USD
Profitto medio:
29.66 USD
Perdita media:
-9.56 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.11 USD (3)
Crescita mensile:
61.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.41 USD
Massimale:
18.41 USD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|308
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|308K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
