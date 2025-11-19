- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
13.48 USD
Worst Trade:
-10.49 USD
Profitto lordo:
17.85 USD (1 110 pips)
Perdita lorda:
-10.49 USD (1 048 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (13.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.48 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
50.98%
Massimo carico di deposito:
1.10%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
2.45 USD
Profitto medio:
8.93 USD
Perdita media:
-10.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.49 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.12 USD
Massimale:
10.49 USD (0.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.70% (10.49 USD)
Per equità:
0.29% (4.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD@
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD@
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +13.48 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.48 USD
Massima perdita consecutiva: -10.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WMMarkets-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
MT5 Smart Signal — Copy Trading MT5 Smart Signal — Copy Trading
Hands-off growth with disciplined risk. Built for subscribers who prefer automatic mirroring of trades through copy trading.
Why follow this signal
- Copy-trading friendly: Subscribe and mirror trades automatically.
- Disciplined risk process: Designed to keep drawdowns contained while aiming for consistent growth.
- Stress-tested: Evaluated across multiple years and conditions to validate robustness.
- Hands-off experience: No manual configuration required for subscribers.
Recommended conditions
- Minimum balance: 500 USD (recommended)
- Platform: MetaTrader 5
- Account type: Hedging
How to start
- Subscribe to the signal on the MQL5 website.
- Connect your MT5 account to enable automatic copying.
- Monitor performance in your terminal or MQL5 profile.
Performance & expectations
The strategy targets strong compounding with controlled risk. Historical checks indicate the potential for high annual growth in favorable conditions; however, returns are not guaranteed and can vary based on broker execution and market conditions.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
36USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
3
66%
51%
1.70
2.45
USD
USD
1%
1:500