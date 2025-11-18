SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend Day Trader

Yi Jian Feng
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
18.60 USD
Worst Trade:
-50.20 USD
Profitto lordo:
18.60 USD (31 006 pips)
Perdita lorda:
-50.20 USD (12 550 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (18.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.44
Attività di trading:
1.91%
Massimo carico di deposito:
1.44%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-15.80 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-50.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-50.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.20 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.20 USD
Massimale:
50.20 USD (5.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.16% (31.60 USD)
Per equità:
0.11% (1.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1
BTCUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -50
BTCUSDm 19
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -13K
BTCUSDm 31K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.60 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.60 USD
Massima perdita consecutiva: -50.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.18 23:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.18 23:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 23:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
