Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-5.54 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-5.54 EUR (634 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
6.16%
Massimo carico di deposito:
16.31%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.54 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-5.54 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-5.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.54 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.54 EUR
Massimale:
5.54 EUR (11.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.08% (-0.00 EUR)
Per equità:
7.40% (3.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-634
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.54 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
Non ci sono recensioni
200USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
44
EUR
EUR
1
100%
1
0%
6%
0.00
-5.54
EUR
EUR
11%
1:500