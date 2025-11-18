SegnaliSezioni
Massimiliano Capretti

Mustang Max Mach 1

Massimiliano Capretti
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-5.54 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-5.54 EUR (634 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
6.16%
Massimo carico di deposito:
16.31%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.54 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-5.54 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-5.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.54 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.54 EUR
Massimale:
5.54 EUR (11.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.08% (-0.00 EUR)
Per equità:
7.40% (3.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -634
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.54 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Non ci sono recensioni
2025.11.19 00:11
Share of trading days is too low
2025.11.19 00:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 22:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 22:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 22:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mustang Max Mach 1
200USD al mese
-11%
0
0
USD
44
EUR
1
100%
1
0%
6%
0.00
-5.54
EUR
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.